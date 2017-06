Kinderboek bij expositie over Gandhi, King en Mandela

De Surinaamse schrijfster is onder meer bekend van de bestseller Hoe duur was de suiker? (1987). Het kinderboek verschijnt bij de opening van de expositie over de drie wereldberoemde personen op 16 september.



De expositie gaat volgens De Nieuwe Kerk over "gewone mensen die uitgroeiden tot leiders van grote bewegingen tegen rassendiscriminatie en sociale ongelijkheid". Alle drie werden wereldwijde rolmodellen, al riepen ze ook felle kritiek en tegenstand op. Het kostte zelfs Mahatma Gandhi en Martin Luther King het leven.



In de tentoonstelling stappen de bezoekers in hun wereld en ervaren ze volgens De Nieuwe Kerk hoe persoonlijke idealen de wereld kunnen veranderen. De expositie is te zien tot en met 4 februari volgend jaar.