Keukenhof heeft dit jaar De Stijl als thema

Daarom wordt het 'Dutch Design' nu nationaal gevierd en is dat ook het thema van de Keukenhof. Op de fleurige jaarlijkse trekpleister is er bijvoorbeeld een bloemenmozaïek van 250 m2 ontworpen dat is gebaseerd op een schilderij van Mondriaan met de bekende kleurige vlakken.



Om het mozaïek het hele voorjaar in bloei te houden, zijn de 80.000 bloembollen in twee lagen geplant: tulpen, blauwe druifjes (muscari) en krokus. Ook staat er een enorme Rietveld-stoel en komt het thema in het hele park terug.



Miljoenen bollen

Nieuw dit jaar is de entree van het bloemenpark in Lisse. Onder architectuur van Mecanoo uit Delft is een gebouw neergezet dat veel groter is dan de oude kleine ingang, zegt een woordvoerster. Ook de verdere toegang naar het park is ruimer opgezet om de toestroom te versoepelen.