Katy Perry komt naar Amsterdam

Dat werd vrijdag bekendgemaakt, toen werd aangekondigd welke steden Perry zal aandoen tijdens haar tournee Witness - The Tour.



Perry zal aankomende zondag alvast beginnen met haar tour in Manchester. Daar speelt ze op het benefietconcert dat Ariana Grande heeft georganiseerd voor de slachtoffers van de aanslag van 22 mei.



Vanaf eind mei 2018 reist Perry door Europa. Na concerten in Duitsland en België is Nederland aan de beurt. Op zaterdag 26 mei staat ze in de Ziggo Dome. Kaarten daarvoor zijn vanaf volgende week vrijdag te koop.



Witness, het vijfde studioalbum van Perry, verschijnt volgende week vrijdag. De plaat leverde al drie hits af: Chained To The Rhythm, Bon Appétit en Swish Swish. Ze gaf in maart 2015 voor het laatst een concert in Nederland, die show maakte deel uit van haar Prismatic World Tour.