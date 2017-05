Katerig? Ga naar de tijdelijke Hangover Cinema

Scenario: je hebt vrijdagavond dolblij in een café doorgebracht met wat leuke collega's of vrienden, en je eindigde met je mond onder de biertap. Dan is de zaterdagochtend zwaar. Heel zwaar. Toch is er wel een oplossing voor zo'n pijnlijke ochtend: in een rustige setting nippen aan een bloody mary, met mensen die óók allemaal een kater hebben. Dát kan in de tijdelijke Hangover Cinema, geopend op zaterdag 6 mei.



Zitzakken

Het is een initiatief van de Amsterdamse Josine Bakkes en Romee Erens, die antisociaal katergedrag onder jongvolwassenen willen bestrijden. Het liefst brengen ze één morgen "gelijkgestemden katerkoppen bij elkaar". Bakkes: "Het is een sociaal redmiddel tegen de kater. Met z'n allen komen we bij elkaar, gaan op zitzakken en banken zitten, luisteren naar ambient techno van een dj en kijken naar een rustig filmpje."



Bakkes legt de nadruk op rústig, want met een kater naar een bombastische actiefilm kijken wil niemand. "Welke film we gaan kijken blijft geheim, maar het is een klassieker in het genre The Grand Budapest Hotel. Een film die lekker wegkijkt. Je wil met je kater namelijk niet teveel nadenken."