Jongleren tijdens de lunch op de Zuidas

Waarom een workshop jongleren?

"Het is erg leuk natuurlijk, maar het is vooral een manier om mensen eventjes uit hun hoofd te halen; ze even wat minder serieus bezig te laten zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jongleren stress vermindert."



Echt?

"Ja, omdat je juist helemaal weg van het rationele gaat. Dat proberen we sowieso te bewerkstelligen met Het Groene Leven Lab; even uit de routine, de natuur in en met speelse activiteiten."



Jullie zitten vlak bij de Zuidas. Staan er straks veel bankiers en advocaten te jongleren?

"We richten ons op iedereen uit de omgeving; studenten, mensen uit de buurt en ook mensen uit de kantoren. We nodigen iedereen uit om te ervaren wat het belang van groen is."



Het lijkt me een leuk gezicht, zo'n bankier in maatpak die met gekleurde balletjes gooit.

"Ja, naast de student en de vrouw uit de buurt."



Kun je jongleren wel leren in één workshop?

"Het is een eerste aanzet. Je krijgt wat tips en een leuke ervaring; daarom is het al fijn om mee te doen. Als je het echt wilt leren, moet je volhouden en veel oefenen. Alles wat je wilt leren, moet je oefenen. Neem balletjes mee naar kantoor en neem af en toe een break."



De workshop is tijdens de lunchpauze; krijgen mensen nog iets te eten?

"Ze kunnen doneren voor een vegan lunchbox. Dan kunnen ze genieten van een leuke en gezonde lunchtijd bij ons."



Eerstvolgende workshop is op 20 maart. Opgeven via recharge@greenlivinglab.org