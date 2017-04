Jong talent: Marne van Opstal in Stadsschouwburg

Marne staat rond negen uur in de ochtend op. "Voor veel mensen is dat laat, heel laat." Maar met meer dan honderdzestig nationale en internationale voorstellingen (dus om de dag een optreden) is deze rust en ­regelmaat cruciaal.



Hij is ook model. "Mits ik niet enkel als mooie kledinghanger word gebruikt. Ik wil ook creatieve inbreng." Daarnaast danst Marne in muziekvideo's en vormt hij een choreografisch duo met zus Imre (28).



Met de choreografieën die hij met haar maakt, wil hij het publiek vooral prikkelen. "Het is niet de bedoeling dat je lekker op je stoel zit en het over je heen laat komen." Hun voorstelling, The Grey, gaat over het maken van keuzes en de gevolgen die deze hebben. Door het omgooien van de structuur en de chronologische volgorde is het niet zomaar een dansstuk. De Van Opstal-achtbaan is verrassend, vernieuwend en vooral een echte beleving.



Smoke and Mirrors

Nederlands Dans Theater 2



15, 16 en 17 april

Stadsschouwburg

Leidseplein 26