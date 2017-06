Jong Amsterdam: Woody Gravemade

Mensen hebben de genres een naam gegeven en ik probeer die juist te vervagen Woody Gravemade

Woody wil met zijn platenkeuze mensen in een trip brengen. Je vindt het leuk of niet, er is niet echt een middenweg. Dit eigenwijze is ook terug te vinden in zijn kledingstukken.



Badslippers

Nektasjes, shirts, boodschappentassen. "Een paar badslippers is ook mode." En van slippers naar zijn nieuwste project: de merchandise voor de Amsterdamse dj Young Marco.



Waar zijn creativiteit vandaan komt? "Zodra je de gleuf van je moeder uitkomt, is het er al." Duidelijke taal. Zaterdag 17 juni draait Woody in De zomerkantine (aka De marktkantine). Dus kom en dans, op je slippers uiteraard!



De zomerkantine, zaterdag 17 juni, 23:00 tot 5:00 uur, Jan van Galen­straat 6