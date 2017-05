Jong Amsterdam: muzikant en dj Tienson Smeets

Tienson Smeets (24) begint zijn weekend met ­Neguinho poeta van Bebeto, een ­supervrolijk Braziliaans nummer dat zijn exotische randje weerspiegelt. Tienson is percussionist bij Jungle By Night en dj onder de naam Tien Son.



Geboren in een gezin vol kunstenaars, speelde hij op zelfgemaakte instrumenten in de voorstellingen van zijn vader. Een 'officiële' muziekstudie sloeg Tienson over, in plaats daarvan reisde hij naar Afrika.



Hij kreeg les van lokale muzikanten en maakte dansfeest na dansfeest mee. "Alles in Afrika ademt muziek, dat is echt geweldig."