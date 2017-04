Jong Amsterdam: Joeri Woudstra's vele talenten

"Ik wil graag dingen creëren die ik mis in mijn eigen omgeving." Joeri is geïnspireerd door internet en zijn vrienden - "Ik heb niet echt een rode draad in mijn werk".



Hij maakt gebruik van visuals, grafische ontwerpen, kunstinstallaties en muziek om mensen zijn kunst te laten ervaren. "Met mijn werk wil ik een nostalgie ­oproepen door subculturen uit hun context te trekken en deze een nieuw perspectief te geven."



Zo wil hij met zijn event 'Ascensión' een ruimte ­creëren waar het publiek zich op zijn gemak voelt.



Hij moedigt de mensen aan om dekens, kussens en slaapmatjes mee te nemen. Juist omdat de muziek ­tijdens deze avond niet per se dansbaar is. Mensen moeten kunnen chillen en relaxen. Ze moeten kunnen liggen en zitten als ze daar zin in hebben, om zo de avond het best te ervaren. En zijn muziek natuurlijk. En zijn visuals. En zijn kunst.



Ascensión at Sexyland

14 april van 20.00-00.00



