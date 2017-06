Jong Amsterdam: Anne Bosveld op het Woorden Worden Zinnen Festival

Ik wil meegeven dat je van iemand moet ­houden, elke dag, alsof het de laatste is. Want je weet nooit wanneer het te laat is

Op haar vijftiende verhuisde Anne terug naar Arnhem en begon met lezen. Haar eerste boek was Een Vlucht Regenwulpen van Maarten 't Hart. "Hij schrijft: je moet nooit verliefd worden, nooit van iemand houden, want uiteindelijk gaat iedereen weg." Het inspireerde Anne.



Rouwproces

Woorden zijn voor haar een uitlaatklep. "Ik wil, ik kan nu ook niet meer zonder." Annes werk gaat nooit over één onderwerp. De ondertoon is verdriet, maar dit is niet per se altijd ook het thema.



Als deel van het collectief 'Mensen zeggen dingen' treedt ze op in binnen- en buitenland. Zo laat ze haar woorden horen tijdens het Woorden Worden Zinnen Festival; haar werk over het rouwproces van een ­familie. "Ik wil meegeven dat je van iemand moet ­houden, elke dag, alsof het de laatste is. Want je weet nooit wanneer het te laat is."



Wolf lacht en Wolf huilt.



Woorden Worden Zinnen Festival

Zaterdag 17 juni, 16.00 tot 23.00 uur, Tolhuistuin, De Tuin, Tolhuisweg 3