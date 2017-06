Jean Dubuffet in Stedelijk Museum en Rijksmuseumtuinen

Het is voor het eerst dat zo veel beelden van de kunstenaar in Nederland te zien zijn. De beelden, afkomstig uit Parijs, Lissabon, New York en Londen worden gekenmerkt door heldere witte, rode en blauwe vlakken. De bijna vijf meter hoge 'Arbre biplan' uit Lissabon en de vier meter hoge 'Tour aux Récits' uit Londen vertegenwoordigen respectievelijk de natuur (boom) en de cultuur (architectuur). Dubuffet maakte de werken eind jaren zestig.



Dubuffet was voornamelijk bekend als schilder, tekenaar en graficus en hij maakte enkele kleine sculpturen, totdat hij een opdracht kreeg van David Rockefeller. Die vroeg hem om grote sculpturen voor de Chase Manhanttan Bank in New York te maken.



Stedelijk Museum

Tegelijkertijd met de tentoonstelling in de Rijksmuseumtuinen toont het Stedelijk Museum tot en met eind september ook werk van de Fransman. Het focust op de schilderijen en litho's uit de jaren 50 en de schilderijen en schulopturen uit de jaren 60.



Edy de Wilde, van 1963-1985 directeur van het Stedelijk, bouwde een grote collectie van Dubuffet op. Dubuffet, die graag wilde dat een representatieve selectie van zijn werk in een Europees museum te bezichtigen was, schonk het Stedelijk in 1965 ook een aantal van zijn werken.



Dubuffet in de Rijksmuseumtuinen, van 1 juli tot en met 1 oktober in de Rijksmuseumtuinen, toegang gratis.



Jean Dubuffet: The Deep End, van 30 juni tot en met 24 september in het Stedelijk Museum.