Jassen, schoenen en jurken voor kunstprijzen

Wat ‘store opening’ of Moise

Waar Moise, Ceintuurbaan

Wie Monique de Randamie, Ava Elenbaas, Sanne Wolff, Welmoed van der Kamp, David Laport

Wanneer woensdag 19 april, van 17.00 tot 20.00 uur

Drank en spijs ***

Sfeer ***





Ava Elenbaas: "Nee, dat is parfum. Speciaal voor ons gemaakt." Maar de zeep is wel zeep? Elenbaas: "Zeker. Met patchouli, vetiver, rosemary, geraniua en sweet vanilla."



Elenbaas leest het voor van een briefje dat achter de bar is geplakt, en dat is maar goed ook, want dan kan ik het overschrijven. Hoewel, wat is geraniua? Of staat daar geranium? Dat zal toch niet?



Baas Monique de Randamie wordt erbij gehaald. Zeker, er staat geranium. Maar dat is het briefje voor de huisspray. In de zeep - ander briefje - zit rose, oodh en tar. Teer? Een zeep met teer? De Randamie: "Leon!" Nu moet de man van de zeep er toch echt bijkomen.



De Randamie: "Dit gaat niet echt goed, hè." Welnee, mij wordt hier een groot plezier gedaan.



Leon is van Parfumobscure en hij wil zelf ook liever obscure blijven. Geen achternaam, geen foto. Wel vertelt hij met alle liefde dat er berkenteer in zijn zeep zit. Vandaar dat lekkere brandluchtje.



Nog even over de locatie. Is dat geen grote gok hier, met zo'n chique zaak? De Randamie: "De Negen Straatjes waren geen optie, de PC Hooft wil ik niet, de Utrechtsestraat was moeilijk. Dan breek ik gewoon zelf een nieuwe straat op."



