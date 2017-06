Indische Buurt Festival viert diversiteit in de buurt

Het feest is gratis toegankelijk voor iedereen en duurt van 14.00 tot 19.00 uur. De nadruk van het feest ligt op diversiteit: in de Javastraat kun je kennismaken met een groep jonge statushouders die onlangs in de buurt zijn komen wonen. Ook is er een informatiemarkt over de verschillende duurzame en creatieve initatieven in de buurt.



Verder is rondom Het Badhuis een vintage markt, georganiseerd door Jansen Vintage. Op het Javaplein rond de fonteinen zijn er activiteiten voor kinderen: geitjes en konijnen aaien bij de mobiele kinderboerderij van Roel's Beestenboel, knutselen, letterzetten, een circusworkshop bijwonen, mozaïeken, breien en proefkamperen bij de Buurtcamping.



Ook zijn er twee podia waarop bands als de Accu Fanfare, Ville Hiltula Tango Duo, Ussu N'djai & the New Balansa en Dance Connects optreden. Bovendien is er eten en drinken van verschillende lokale restaurants en uit alle windstreken.



Indische Buurt Festival 2017, 1 juli van 14.00 tot 19.00 uur