In tokkie-chic sjoelen met bamischijven

"Een report!? Die stank, daar kunnen wij echt niks aan doen. Dat is van een putlucht ergens. Maar het past ook wel bij de vibe. Onbeperkt frikandellen en 90's hitjes."



Ik ben wel eens minder hartelijk welkom geheten. We krijgen een stempel van Sexyland op onze pols en een halve liter Keizerskroon, het huismerk van de Sligro, in blik.



Sexyland is een loods bij het NDSM-pontje. Binnen zijn de wanden aangekleed met houten schrootjes, op het dak staan de letters S-E-X-Y-L-A-N-D, in flikkerend licht.



Daarmee is dit nog niet meteen een nieuwe hotspot. Druk is het vanavond niet, een eufemisme. Maar ook met een mannetje of veertig spat de vrolijkheid van de plinten.



"Jongens!" roept een jongeman in een microfoon. "Vanavond zijn er veel frikandellen, veel bamischijven, veel bier en nog veel meer kaassoufflés."



Precies op dat moment - bij het woord kaassoufflés en volgens is dat allemaal geen toeval - duwt iemand op het knopje van de rookmachine.