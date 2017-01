Singer-songwriter Gavin James komt naar Amsterdam

Gavin brak begin vorig jaar in Nederland door met zijn versie van The Book Of Love, een cover van The Magnetic Fields. Momenteel staat de 25-jarige zanger in de hitlijsten met Nervous (The Ooh Song).



Dat nummer staat op zijn eerste studioalbum, dat begin 2016 verscheen. Binnenkort komt Gavin met nieuw materiaal.



Nederland is geen onbekend terrein voor de singer-songwriter. Hij stond al op festivals als Eurosonic en Pinkpop en verkocht de Amsterdamse poptempel Paradiso al eens uit. De kaarten voor zijn concert in Afas Live zijn vanaf vrijdagochtend te koop.