HvA opent pop-upstore met producten van studenten

Clicks naar bricks

Wie niet verkoopt, moet plaatsmaken voor een ander. "Dat is hard, maar zo gaat het in het echt ook Mariette Fehmers

De jonge ondernemers betalen een symbolische huur van 50 euro per maand. Wie niet verkoopt, moet plaatsmaken voor een ander. "Dat is hard, maar zo gaat het in het echt ook. We kijken dan wel naar waarom het niet verkocht is. Was de pr niet op orde? Was er genoeg inzet? Vijftig euro huur is niet veel, maar wel te veel als je niets verkoopt. Dan moet je realistisch zijn," aldus Fehmers.



De keus voor een fysieke winkel in plaats van een webshop is volgens Fehmers duidelijk: "We hebben wel een website waar alle producten te vinden zijn, maar je ziet ook een trend van 'clicks naar bricks'. Mensen willen producten zien, voelen, ruiken. Dat kan hier."