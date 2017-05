Hier vier je het zomerse weer: van terras tot pierenbad

Poedelen in pieren- of buitenbad

Pierenbadjes zijn heerlijk op warme dagen. Hup, slippertjes uit en lekker pootjebaden met een drankje in je hand. Er zijn er veel: zoals bijvoorbeeld een verborgen parel in de Solebaystraat in West. En niet te vergeten de Speelvijver in het Amsterdamse bos.



Ga je liever kopje onder? Dan kun je kiezen uit een van de natuurzwemplekken of buitenbaden in de stad. In Amsterdam zijn twaalf officiële zwemplekken, hier wordt de waterkwaliteit in de gaten gehouden door Waternet. Zwem je liever in een zwembad? Dan moet je deze lijst van Amsterdamse buitenbaden even raadplegen.