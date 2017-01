Hier leer je en discussieer je over de komende verkiezingen

De afslag naar rechts: overeenkomsten met de jaren 30. Moeten we waakzaam zijn voor nieuw fascisme?

Met: Robin te Slaa, Floor Rusman en Zihni Özdil

De tweede aflevering van de serie gaat het over hoe de huidige politieke ontwikkelingen lijken op die in de jaren '30. Kunnen we deze periodes überhaupt met elkaar vergelijken of is iedere fascismevergelijking demonisering, en is waakzaamheid geboden?

Woensdag 25 januari om 20.00 in de Nieuwe Liefde