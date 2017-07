Hier kun je deze zomer in de buitenlucht een filmpje pakken

Rooftop Movie Nights

Op het dakterras van Floor17 kun je weggezakt in een zitzak of loveseat niet alleen mooie beelden op het witte doek zien, ook het uitzicht over de stad is betoverend. De films worden van te voren aangekondigd, maar soms is er een 'surprise movie night' en weet je pas ter plekke wat je gaat zien.

Van donderdag tot en met zondag, tot en met eind september én zolang het droog is. Tickets vanaf €12,50.



Films with a view: Sunscreenings

Op het stadsstrand van Pllek wordt op dinsdagen een groot scherm neergezet. De films worden gekozen in samenwerking met filmsite Cine.nl. Daar kunnen mensen stemmen welke films ze het liefst zien. Films met de meeste stemmen worden gedraaid, als het droog blijft tenminste. Toegang is gratis, maar voor de audio heb je een koptelefoon nodig die je kunt huren voor €5. Reserveren is niet mogelijk.

Pllek, op dinsdagen in juli en augustus, vanaf 20.30 en alleen bij goed weer.



Cineblend Open Air, in de Tolhuistuin

Films uit het archief van Eye worden begeleid door muzikanten en artiesten uit de landen en culturen van de getoonde films. Op 11 juli staat het Ottomaanse Rijk centraal, op 8 augustus Indië en op 12 september Afrika.

Tolhuistuin, 11 juli, 8 augustus, 12 september, toegang €9,50.



Film aan 't IJ

Bij Meneer Nieges is onlangs voor het eerst een buitenfilmavond gehouden. Dat beviel zo goed dat er op 19 juli een tweede editie is. Mét groter scherm, aldus de organisatie. Op woensdagavond wordt Saturday Night Fever getoond, dat vraagt om een dansje achteraf. De film start om 21.30 uur, als de zon onder gaat.

Meneer Nieges, 19 juli, toegang gratis.