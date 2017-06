Hier eet je de lekkerste tosti's van de stad

4. De TonTon Club (West)

Go big or go home, is het tosticredo van de TonTon Club West. Dus heeft hun tosti niet een of twee, maar vijf soorten kazen. 'Ik kreeg hem nauwelijks op!' en: 'De prijs/kwaliteitverhouding is erg goed', schrijven tipgevers. De tosti blijkt een variant te zijn op de vierkazenpizza. Het gaat om vijf soorten: mozzarella, emmentaler, gruyère, cheddar en oude kaas.



Daar stopt het niet: in plaats van het brood - wit casino - in de breedte te snijden, snijden ze het in de lengte, waardoor de tosti ook nog eens dubbel zo groot is. De tosti wordt gebakken op de plaat, in extra olie. Flinke trek is dus een ­vereiste. Of je deelt je tosti, wel zo ­economisch.