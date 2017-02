Het nieuwste concept van Carels: Eetcafé Carels

Het wil maar niet van de grond komen met het vroeger iconische eetcafé in De Pijp. Na de sluiting in 2008 werden de afgelopen paar jaar verschillende concepten verzonnen, maar zonder succes.



Het heette anderhalf jaar The Dutch Co en werd daarna omgedoopt tot brasserie Frans, waar eetrecensent Hiske Versprille niet al te best at. Daarna veranderde de naam weer naar Carels en stond chef-kok Ricardo van Ede nog even aan het roer, maar die was alweer weg voor je met je ogen kon knipperen.



Carels gaat weer wat nieuws proberen - of eigenlijk terug naar wat ouds - en is vanaf maart weer gewoon Eetcafé Carels in de Frans Halssstraat, alsof er nooit iets gebeurd is. Vanaf 2 maart is de nieuwe menukaart beschikbaar, 31 maart is de feestelijke heropening.