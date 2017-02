Het Nationale Ballet geeft optreden in bibliotheek

Ben je totaal niet thuis in moderne dans en trek je steevast wenkbrouwen op bij het zien van conceptuele bewegingen van dansers in huidkleurige maillots? Dan komt het Nationale Ballet je dinsdag 7 februari aardig tegemoet met een laagdrempelige 'dansvoorstelling' in de OBA.



In het theater van de Openbare Bibliotheek naast het Centraal Station geven jonge dansers van kweekvijver de Junior Company een voorproefje van hun aankomende tournee Juniors Go Dutch, een serie voorstellingen van internationale choreografen. In deze dansvoorstellingen kunnen de talenten laten zien wat ze kunnen en daarna wellicht hoofdrollen dansen bij het Nationale Ballet.

Voor de Amsterdammer zonder kennis van moderne dans is het een kans om de grote dansers van morgen vast te leren kennen.



Het optreden in de OBA bestaat onder andere uit de generale repetitie van jeugdige, energieke voorstelling Blink. Na deze dansvoorstelling worden twee oud-dansers van de Junior Company geïnterviewd over hun carrière.



Voorproefje Juniors Go Dutch

Dinsdag 7 februari (20.00) €10

Centrale OBA Theater