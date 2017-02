Een meisje in een luier, want Amsterdam is suf geworden

Van het gouden duo bij de ingang krijg ik een 3D-brilletje en het advies alles maar gewoon over me heen te laten komen. Nog voor de garderobe word ik al bepoteld door twee wandelende ogen.



In de benedenzaal zingt Miss Bunty een verdomd lekker mopje, dus ik neem plaats aan de bar. Opeens staat een meisje met een rode baret naast me, best dichtbij. Ze begint in mijn oor te praten.



Eerst denk je nog, die wil iets vragen, maar ze praat maar door, in gedragen volzinnen, in Engels met een vet Schots accent. "And you ask yourrrself: wrrrap thrrree times arrround a trrreee orrrr..." Als ze klaar is, is ze meteen weg ook.



Verwarring is snel gezaaid, en al helemaal bij een man door een meisje met een rode baret, dat is maar weer aangetoond.



In de grote zaal boven draait een man met glittercape rondjes in stroboscopisch licht. Dat had van mij korter gemogen.



Een meisje haalt glazen op. Ze gaat gekleed in een katoenen blousje en een luier. U leest dit goed.