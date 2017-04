Het begon met een bomberjack met een djellaba eroverheen

Pig & Hen

Pig & Hen maakt geen denim, maar de armbanden die het merk maakt, passen wel heel goed bíj denim. Daarom staat het label vrijdag en zaterdag tussen alle denimnamen op het Blueprint Festival op het Westergasterrein.



Bezoekers kunnen er een customised armband laten maken. Je kiest dan zelf de kleur van je armband en wat voor sluiting je wilt. Dat alles kan voor dezelfde prijs als van een reguliere armband van Pig & Hen (vanaf €54,95).



Pig & Hen is een herenlabel, maar dames mogen de armbanden natuurlijk ook dragen, vertellen oprichters en vrienden Dominic Bakker (33) en Rutger Versluis (34) in hun kantoor in Amsterdam-Noord. Ze leveren inmiddels in achttien landen.



Niet gek voor een label dat pas in 2013 is begonnen. De zomercollectie van Pig & Hen bestaat uit armbanden in roze en pastel: dé kleuren van komend seizoen. Bakker en Versluis zijn namelijk zeer van de mode. Ze kennen elkaar niet voor niets uit de tijd dat ze nog in een kledingwinkel werkten.



De eerste armbanden werden via Instagram verkocht. Bakker is een zeiler en was zodoende al langer in de weer met de gevlochten lijnen die in de zeilsport worden gebruikt. Met Versluis begon hij het materiaal als bandje om zijn pols te dragen en dat sloeg aan bij vrienden en kennissen. "Het was toen eigenlijk nog niets," zegt Versluis. "We hadden gewoon een touwtje om."



Maar het touwtje werd een touwtje met een goeie sluiting en later kwam het bandje in allerlei kleuren. Inmiddels werken er zo'n zeventig personen aan het label Pig & Hen. Enkelen van hen zijn vrijdag en zaterdag dus beschikbaar om een armband naar persoonlijke voorkeuren te maken. Pig & Hen 'on tour' heet het initiatief. En voor wie roze te gewaagd vindt: er zijn ook andere kleuren. (Maxime Smit)