Heinekenbrood moest allemansvriend worden - 'net als Heinekenpils'

Tijdens het rijzen maakt de gist vrolijk alcohol aan en de zaden en granen zijn geweekt in bier

"Het was nog best spannend, omdat het een heel ander soort gist is dan ik normaal voor brood gebruik. Ik heb er in het begin wel even van wakker gelegen. Het brood moest ook een allemansvriend zijn ­- een beetje als Heinekenpils - dus kon de smaak niet al te uitgesproken zijn."



Zevenduizend bierbroden

Ook daarna was het flink wennen. Tijdens het rijzen maakt de gist vrolijk alcohol aan en bovendien zijn de zaden en granen die Plaating gebruikt geweekt in bier. "Maar alle alcohol verdwijnt bij het bakken." Tot gisteren heeft hij aan de samenstelling gesleuteld.



In de vier dagen dat de Heinekenbakker open is, worden zevenduizend bierbroden gebakken - waarvan een deel naar omliggende cafés gaat. Daarna is het over. "Maar de kans is groot dat ik nog eens biergist zal gebruiken."



Voor Heineken is de samenwerking eenmalig. De brouwer bewaakt zijn gist goed om te voorkomen dat andere brouwers ermee vandoor gaan. Wel experimenteert de brouwer sinds kort met de gist in zijn huisbier. Sinds vorig jaar brengt Heineken H41 in cafés, waarbij het A-gist is vervangen.



Het bierbrood is te koop voor 2 euro. De winkel bij het Weteringcircuit, onder de rook van Heineken, sluit na dinsdag de deuren.