Hardloopevenement langs het Amsterdam van Johan Cruijff

De hardlooproute is - hoe kan het ook anders - 14 kilometer lang en start in de Amsterdam Arena en eindigt in het Olympisch Stadion. Onderweg komen de hardlopers langs andere plekken die veel voor Cruijff hebben betekend, zoals zijn geboortehuis in Betondorp, de school waar hij op zat, verschillende Cruyff Courts en het Johan Cruyff instituut.



Volgens de organisatie is de Johan Cruijff Run geen wedstrijd, maar een eerbetoon aan de vorig jaar overleden voetballer. Met het evenement en bijbehorende acties wordt geld ingezameld voor de projecten van de Cruyff Foundation.



Vergunning

Naast de route van 14 kilometer, is er ook een kortere afstand van 5 kilometer en een speciaal onderdeel voor kinderen. Deze routes beginnen en eindigen in de Arena.



Vorig jaar werd op de geboortedag van Cruijff, 25 april, ook al een run gehouden, maar vanwege het ontbreken van een vergunning konden toen maar honderd mensen meedoen. Dit jaar moeten dat er aanzienlijk meer zijn.



Ajax en de Cruyff Foundation hopen van de run een jaarlijks terugkerend evenement te maken.