Hardloopclub voor bierliefhebbers, nu ook in Amsterdam

Wereldwijd netwerk

De Mikkeller Running Club is in 2014 in Denemarken opgericht door Mikkel Borg Bjergsø, zelf ook hardloper en oprichter van een bierbrouwerij: Mikkeller Beer. De club won snel aan populariteit en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk.



De hardlooproutes variëren van 5 tot 15 kilometer in lengte. Het volgende evenement is op 17 februari, bij het Delirium Café Amsterdam op de Piet Heinkade, Amsterdam. Het eerste biertje is 'on the house'.



Mikkeller Running Club - Amsterdam February Run, 17 februari om 18.00 bij het Delirium Cafe