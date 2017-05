Gorillaz-spookhuis maakt het geen moment waar

Rondom de verschijning van het album Humanz zou een drietal Spirit Houses worden opgetuigd, een soort spookhuizen. 'Experiences' in PR-taal. Na New York en Berlijn volgt dit weekend Amsterdam.



In het gebouw van De School is een casco neergezet dat van binnen inderdaad doet denken aan de woonkamer van het spookhuis dat te zien is in de videoclip van Saturn Barz. Graaf diep - heel diep - in je fantasie en je ziet Noodle, het imaginaire karaktertje van Albarn, er op de verlopen bank of aan de gore eettafel zitten. De pratende pizzapunt uit de clip is tegen een muur geplakt, in de ijskast staat de aardbeientaart die er in de video ook staat. Leuk detail: boven het keukenkastje hangt een kopie van de Tuin der Lusten van Jheronimusch Bosch. Geinig, heus, maar spectaculair is het niet. Daarvoor ontstijgt de ruimte de videoclip onvoldoende. De ongure woonkamer uit de video is, wanneer tastbaar gemaakt, gewoon een smoezelig hol. Weg magie.



Waanzinnig en kek

Al helemaal inwisselbaar is ruimte twee, waar partner Sonos z'n moment krijgt. De fabrikant van muzieksystemen heeft een nieuw speeltje dat met een projectie van nog eens twee clips bij Gorillaz-liedjes getoond wordt. Ja dat klinkt waanzinnig en ziet er kek uit maar dit had Sonos bij iedere band kunnen doen. Een echte link tussen Gorillaz en deze ordinaire showroom is er niet.



En zo kan het dat we een krappe twintig minuten later alweer buiten staan, tijd voor het volgende groepje van acht dat door de experience heen gejaagd wordt. De promotiemachine vooraf was indrukwekkend maar het Spirit House, eigenlijk een verkapte Spirit Room, maakt het geen moment waar. Ons advies: plak thuis een pizzapunt tegen de muur en zet Humanz daar nog eens op. Goeie plaat.



Het Gorillaz Spirit House is zaterdag van elf uur 's ochtends tot acht uur 's avonds gratis te bezoeken in De School op de Jan van Bremenstraat. Op 21 november staat Gorillaz in de Ziggo Dome.



Lees ook: Humanz van Gorillaz is zachtaardig en melancholiek