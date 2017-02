Gestolen Van Goghs vanaf maart terug in Amsterdam

De schilderijen zijn dan ruim 14 jaar van huis geweest. In 2002 werden zij uit het Van Gogh Museum geroofd, en in september 2016 in een buitenhuis 25 kilometer ten zuiden van Napels gevonden tijdens een politie-onderzoek naar de Napolitaanse maffia de Camorra. Het vermoeden bestaat dat ze in het bezit waren van maffiakopstuk Raffaele Imperiale.



Het gaat om de schilderijen Zeegezicht bij Scheveningen (1882) en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen (1884-85).



Als blijk van dank worden de twee Van Goghs vanaf 7 februari tijdelijk tentoongesteld in het Museo di Capodimonte in Naples. Op 26 februari worden ze van de muur gehaald, en zullen de schilderijen naar Nederland worden vervoerd. Waar ze precies in het Van Gogh Museum zullen hangen is nog niet bekend.