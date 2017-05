Gestolen kaasfonduetruck terecht

Dinsdagochtend ontdekten Maarten van der Pluijm en Wouter Rodenberg van De Eetfabriek dat hun foodtruck 'Kaas in 't Bakkie' van het parkeerterrein bij station Spaarnwoude was verdwenen. De groene vrachtwagen uit 1952 zou juist vanaf woensdag in gebruik worden genomen tijdens foodfestival Rollende Keukens in West.



Van der Pluijm en Rodenberg plaatsten vervolgens een bericht op verschillende Facebookpagina's over de vermissing. Pas wanneer de auto ergens gespot zou worden, kon de politie actie ondernemen.



Leven lang kaasfondue

Die oproep wierp zijn vruchten af, vertelt Van der Pluijm. "Het bericht bereikte bijna 500.000 mensen. Iemand stuurde ons afgelopen donderdag een berichtje met daarin: 'Ik weet waar hij staat'. Hij stond bij een huis in de buurt van Haarlem. We hebben meteen de politie gebeld. De man die in het huis woonde is aangehouden."



De tipgever wenst anoniem te blijven, maar kan wel rekenen op "een leven lang gratis kaasfondue", zoals de Van der Pluijm en Rodenberg in het opsporingsbericht beloofden.



Tijdens Rollende Keukens zet Kaas in 't Bakkie een andere kaasfonduetruck in, maar volgende week is de groene wagen weer te zien op sneakerconventie Sneakerness op de Ndsm-werf.



