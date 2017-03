Gekraakte brugkerker is tijdelijke eventlocatie

Nadat een groep studenten de monumentale ruimte onder de Torensluis kraakte, start een groep bewoners binnenkort een buurthuis onder de brug. De studenten is al verteld dat ze weg moeten om plaats te maken voor een buurthuis. Tot die tijd willen ze graag hulp bij de invulling van de Torensluis als eventlocatie.



Dat betekent overigens niet dat iedereen vrijelijk een babyshower kan vieren in de gekraakte kerker: de studenten zijn alleen op zoek naar events die passen bij hun ideologie. Beau uit de Laan, woordvoerder van kraakbeweging Het Spinhuis Collectief: "Iemand die een feestje voor zijn chihuahua wil vieren hoeft niet te mailen. Nu we te horen hebben gekregen dat we binnenkort plaats moeten maken voor een buurthuis willen we ons alleen nog op een politieke invulling van onze agenda storten."



Gentrificatie

Uit de Laan doelt op "anarchistische, antifascistische en of antikapitalistische events", zoals bijvoorbeeld een documentairevertoning, een lezing of een discussie over de kraakbeweging. "Maar we gaan ons ook inzetten tegen gentrificatie. We willen onze stad terug."



Er staan al dingen op de kalender van de brugkerker: op dinsdag 21 maart vindt een lezing over kraakboek Bewegingsleer plaats. Op maandag 27 maart komen Israëlische en Palestijnse vrijheidsvechters vertellen over het nut en de onzin van het pacifisme.



Amsterdammers die een anarchistische, antifascistische en of antikapitalistische avond willen organiseren kunnen contact opnemen.