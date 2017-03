Geef Max Verstappen een handje, in een bouwmarkt

Fans van Max Verstappen moeten in het weekend naar bouwmarkt Hornbach aan de Berchvliet, bij Station Sloterdijk. Daar geeft de racer zijn grootste fans een handje of een handtekening, en krijgen tien gelukkigen een meet en greet met Max.



Ondertussen wordt Verstappen geïnterviewd door commentator Jack Plooij over de aankomende Grand Prix in Australië en de testresultaten van zijn nieuwe raceauto.



Wie zich afvraagt wat Verstappen in een bouwmarkt moet: bij Hornbach wordt speciale Max-merchandise verkocht. Bovendien "is (Hornbach) dé plek voor mensen met een winnaarsmentaliteit, of ze nu een race gaan rijden of een andere klus gaan klaren", aldus de bouwmarkt.



Meet & Greet Max Verstappen

Zaterdag 18 maart (12.00-16.00)

Hornbach Amsterdam