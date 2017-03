Galerierestaurant Adam & Siam mag voorlopig open blijven

Bij het in september vorig jaar geopende Adam & Siam kun je dineren, maar ook even binnenlopen om de wisselende kunstcollectie te bekijken.



Juist deze mix zorgt voor een geschil tussen de uitbaters en de gemeente. De gemeente meent namelijk dat de horeca bij Adam & Siam centraal staat, terwijl op de locatie alleen 'ondersteunde horeca' is toegestaan. Dat betekent dat een museum bijvoorbeeld een eigen café mag hebben, maar dat de horeca geen hoofdrol heeft.



Adam & Siam zelf vindt dat dat het geval is. De eigenaren waren in gesprek over de rol en omvang van de horeca, en de gemeente zou nog langskomen om een oordeel te geven, maar in de tussentijd kreeg de zaak 'als donderslag bij heldere hemel' te horen dat de deuren dicht moesten.



Dat had niet gemogen, zo oordeelde de rechter deze week, die het besluit 'onzorgvuldig' noemde. Adam & Siam hoeft in afwachting van een gemeentelijke reactie op het bezwaarschrift van de eigenaren niet dicht.