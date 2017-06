G-Dragon treedt in september op in Ziggo Dome

G-Dragon, leider en producer van de populairste Koreaanse groep BigBang, produceerde onder meer de nummers Fantastic Baby en Bang Bang Bang en maakte ook zijn eigen hit Crooked.



BigBang is sinds 2006 actief en G-Dragon debuteerde in 2009 als solo-artiest met het album Heartbreaker. In 2013 tourde hij al alleen de wereld rond.



M.O.T.T.E. (Moment Of Truth The End) is op 26 september te zien in de Ziggo Dome. De kaartverkoop start op vrijdag 30 juni.