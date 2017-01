FuckUp Night: een avond waar falen gevierd wordt

Het concept van de FuckUp Nights komt uit Mexico en is inmiddels een wereldwijde movement te noemen. Groepen mensen komen samen, delen hun missers en halen zo faalangst onderuit. Zonder risico's immers geen succes, en als iedereen open is over carrièreblunders valt de schaamte om het falen weg.



Gniffelen

Ewa Scheifes en Dymphie Braun, die met bevriende creatievelingen al vijf Amsterdamse FuckUp Nights organiseerden: "In Silicon Valley geldt: hoe vaker je op je bek gaat, hoe beter. Dan pas heb je het in je om van een start-up een succes te maken. In Nederland kennen we die houding niet. Als je failliet gaat is dat iets wat je voor je houdt, terwijl je tijdens de FuckUp Nights juist snapt: het ís niet gênant om een misser te maken. Iedereen maakt fouten en falen is oké."



Goed, je steekt dus wat op van elkaars blunders, maar wordt er ook een beetje gegniffeld? Scheifes: "Oh zeker. We hadden eens een beginnende fotograaf uitgenodigd die tijdens een dronken bui ál zijn gear verloor door een diefstal. Om zijn verhaal werd ook hard gelachen.

We nodigen eigenlijk alleen mensen uit die wat perspectief hebben. Die erover durven te praten, maar ook verhalen hebben waar je het zweet van op je rug voelt."



Failissement

Voor elke FuckUp Night worden vier professionals uitgenodigd om te vertellen over hun fuckups. Zo kwamen eerder de oprichters van supermarkt Bilder & DeClerq langs om te spreken over hun faillisement en vertelde DJ Dano over de optredens die hij door de drugs verpestte. "De verhalen verschillen, maar de sfeer blijft relaxt genoeg om een kwetsbaar verhaal te doen. Na afloop kan het publiek niet anders dan applaudiseren."



Als alle sprekers hun verhaal hebben gedaan verhuist het publiek richting bar en komen nog meer blunders naar boven, aldus Scheifes: "Dat is ook de bedoeling. De avond creëert openheid en zorgt voor minder faalangst. Het is de bedoeling dat bezoekers minder bang worden zelf iets te beginnen. Als je altijd al een bedrijf had willen starten, dóe dat dan gewoon. En als je op je bek gaat, ach, dan kom je gewoon bij ons op het podium."



FuckUp Nights #6

Donderdag 26 januari (19.30)

Sociëteit Sexyland