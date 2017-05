Fromagerie Kef maakt oversteek naar Noord

Fromagerie Kef (sinds 1953) in de Marnixstraat is hét adres voor kaasliefhebbers en leverancier van veel Amsterdamse restaurants. In 2014 opende eigenaar Marike van der Werff een tweede vestiging, in de Czaar Peterstraat.



Sinds afgelopen vrijdag is er een derde filiaal, in de Van der Pekstraat in Noord. Van der Werff. "Het gaat om een winkel met een proef­lokaal, bedoeld om mensen kennis te laten ­maken met onze bijzondere kazen."



Een spannende stap, vindt ook Van der Werff. "De buurt is nog volop in ontwikkeling, maar de plannen zien er goed uit. En we denken dat er zo langzamerhand behoefte is aan een goed gesorteerde kaaswinkel. Er is wel wat in het stadsdeel, maar niet veel."



Lees ook: In Noord draait alles om de mix: 'Het wordt steeds stiller op straat'