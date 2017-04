Franse keirinkampioen rijdt Ronde van Orteliusstraat

De Orteliusstraat en de directe omgeving in West staan zondag volledig in het teken van de terugkeer van de wielerronde. Decennia lang werden in Amsterdam wekelijks straatrondes voor wielrenners georganiseerd, maar in de tweede helft van de 20ste eeuw verdwenen ze een voor een door de toenemende drukte in de stad.



Conord (26) is een van de blikvangers van het criterium dat na 64 jaar terugkeert in Amsterdam. In het seizoen rijdt de Fransman vooral wedstrijden op de baan.



Kruispunten

Om het evenement op poten te krijgen, had organisator Rim Voorhaar veel medewerking van de gemeente nodig. Auto's moeten van het 1 kilometer lange parcours worden gehaald en vrijwilligers moeten gevaarlijke kruispunten in de gaten houden.



In de jaren 50 was dit een stuk eenvoudiger: in elke straat stond slechts een enkele auto.



Piet van Heusden

Zondag wordt niet alleen het wielrennen in de stad geëerd, ook oud-wereldkampioen en Amsterdammer Piet van Heusden (87) wordt in het zonnetje gezet.



De belangrijkste wedstrijd van de dag is zelfs naar hem genoemd: GP Piet van Heusden. Van Heusden rijdt bovendien een ereronde op een retrofiets op het parcours.



De Ronde van de Orteliusstraat begint zondag om 12.00 uur met een Kidsrace. Daarna volgen nog wedstrijden voor zowel mannen als vrouwen op verschillende soorten fietsen.