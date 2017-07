Fotoserie: zo zag Georgie's Wundergarten eruit

Pitch gooit iets te veel in de mix

Onze verslaggever Hans van Lissum was afgelopen weekend aanwezig bij Pitch op de NDSM-werf. Hij was redelijk te spreken over het festival, maar vond de keuzes voor sommige artiesten apart en hoewel act van dj Funkiness aanslaat, zou het ook niet misstaan in een Bloemendaalse strandtent. 'Pitch richt zich naar eigen zeggen op de meer vooruitstrevende dance-acts, maar in de praktijk heeft deze zevende editie meer weg van een mengelmoes.'



