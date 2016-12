Fotoboek ter ere van sluiting nachtbakker Overtoom

Archeoloog

Dochter Danielle vroeg Mulder een foto van de bakkerij te maken voor haar ouders. Al snel groeide het idee uit tot een fotoboek. "Ik wilde vastleggen wat voor sporen de bakker achterlaat: zijn handschoenen, de materialen, broodkruimels. Ik ben als een soort archeoloog door de bakkerij gegaan."



Het resultaat is een boekje met 26 foto's. Vrijdag overhandigde Mulder het aan het bakkersechtpaar. "Anette sprong meteen op me af. Harry bleef mijn hand vasthouden. Ze waren erg verrast."



Het boekje is te koop, zowel online als in de bakkerij. "In de buurt zijn er al een paar verkocht, de sluiting leeft daar erg." Ook Mulder gaat zeker nog even afscheid nemen: "Ik weet niet of er echt een afscheidsfeest komt, maar ik ga zeker nog een laatste keer oliebollen halen."



