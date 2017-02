Foto's tonen hoe toerisme het straatbeeld verandert

De derde etage van de Centrale Bibliotheek staat vanaf 8 maart tot en met 30 april in het teken van het veranderende straatbeeld in de stad.



In de expositie wordt aandacht besteed aan welk effect de nieuwe bewoners en toename van toeristen hebben op het aanbod van winkels en cafés. "Sommige cafés zie je veranderen om een ander publiek aan te trekken. Dan veranderen ze de inrichting of het aanbod," zegt Willem Pijffers, samensteller van de expositie.



Pijffers maakte eerder het boek Kopstoot waarin hij authentieke cafés in de stad vastlegde. "De insteek van het boek en de expositie is dat de huidige winkels en cafés onderdruk komen te staan; door de nieuwe bewoners in de stad en toeristen verliezen ze hun bestaansrecht."



Verloop

Naast foto's uit het boek Kopstoot zijn er ook foto's van de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk te zien, een schoolvoorbeeld van de veranderende stad, volgens Pijffers. "Ik heb daar in een tijdsbestek van twee maanden foto's gemaakt waarop je kunt zien hoeveel de straat verandert. Ik denk dat er wel tien winkels bij zijn gekomen."



De traditionele winkels richten hun zaken anders in of verdwijnen, en daar komen hippe tentjes voor in de plaats, volgens Pijffers. "Goed functionerende winkels moeten plaatsmaken voor winkels die bedoeld zijn voor toeristen en dagjesmensen," zegt Pijffers.



