Female Figure van Wolfson in Stedelijk tijdelijk niet te zien

Het Stedelijk Museum biedt excuses aan voor het ongemak. De installatie doet het niet meer sinds donderdag 9 maart. Volgens een medewerker is hulp uit Amerika ingevlogen om het kunstwerk weer aan de praat te krijgen.



Wanneer het publiek weer toegang krijgt tot Female Figure is onduidelijk. Het museum zal het via hun website laten weten.



Robotvrouw

Het tweeluik Manic/Love en Truth/Love van Wolfson is erg populair. De kleurrijke marionet die aan kettingen wordt voortgesleept, was eind vorig jaar te zien. In deel twee is het een blonde robotvrouw met witte laklaarzen in een doorzichtig niemendalletje die museumbezoekers fascineert.



Het bezoeken van Female Figure is alleen mogelijk met een time slot omdat er maximaal vier personen per keer worden toegelaten in de ruimte waar ze staat te dansen. Truth/Love is, zodra het weer werkt, nog tot en met 23 april te zien in het Stedelijk Museum.



In december ging de eerste solo-expositie - het jongete aan de zware kettingen in een stalen raamwerk - van Wolfson ook tijdelijk dicht vanwege technisch onderhoud.



