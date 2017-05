Feest voor jongeren in Ziggo Dome

In het project gaan tientallen jongerentrainers langs op scholen door heel Nederland om jongeren te activeren voor iets dat zij belangrijk vinden.



Tijdens de show waren er verschillende optredens van onder meer Maan, Ronnie Flex, Teske, Sam Feldt en illusionist Victor Mids.



Kickbokser Rico Verhoeven, voetballer Nathan Rutjes, vlogger Rugter Vink en model Loiza Lamers gaven speeches en spraken onder meer over kracht uit jezelf halen en vechten voor je droom. Ook prinses Laurentien was van de partij. "Iedereen wint als we de stem van jongeren serieus nemen. Samen maken we de toekomst," zei de prinses vooraf.



De show werd aan elkaar gepraat door 3FM-dj Domien Verschuuren. Het evenement werd georganiseerd om de duizenden jongeren die in actie zijn gekomen voor een betere wereld te vieren en te bedanken.



Young Impact is geïnspireerd op Weday in Amerika, Canada en Engeland. In Nederland doen dit jaar voor het eerst 10.000 jongeren mee aan een speciaal jongerenprogramma. In het programma worden kinderen gestimuleerd niet te wachten op de toekomst, maar om direct iets voor de wereld te betekenen. Het maakt niet uit wat dat is.