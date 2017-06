Extra concert Harry Styles in Ziggo Dome

Dat heeft concertorganisator Mojo donderdag bekendgemaakt.



Styles geeft op 8 november ook al een show in AFAS Live. De kaarten voor dat optreden waren vorige maand razendsnel uitverkocht.



Wegens de enorme vraag naar kaarten in Nederland en de rest van de wereld heeft Styles donderdag 56 nieuwe data toegevoegd aan zijn wereldtournee. Het nieuwe deel van de tour gaat in maart van start in Bazel in Zwitserland en eindigt in juli in Los Angeles.



De kaartverkoop voor de nieuwe show begint volgende week vrijdag.