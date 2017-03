Expo in de Nieuwe Kerk over Gandhi, King en Mandela

Bas Heijne schrijft een essay bij de expositie. Heijne, die vorig jaar de P.C. Hooftprijs voor Letterkunde won, onderzoekt in het essay wat de betekenis is van Gandhi, King en Mandela in onze tijd. Het boekje, met de titel Wereldverbeteraars, verschijnt in september.



Gandhi, King en Mandela waren volgens De Nieuwe Kerk niet alleen van groot belang voor de vrijheids- en emancipatiebewegingen in India, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, maar gelden nog altijd als voorbeelden voor de hele mensheid.



De tentoonstelling, die tot en met 4 februari volgend jaar is te zien, neemt de bezoekers mee in de wereld van de drie leiders, het onrecht, de hoop, de grote historische momenten en hun persoonlijke weg naar wie ze uiteindelijk werden.