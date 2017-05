Erwin Olaf brengt carnaval naar Milkshake

Carnaval op Milkshake

Erwin Olaf brengt carnaval naar het Milkshake Festival in het Westerpark. De stagehost presenteert optredens van onder meer De Deurzakkers en Willie Wartaal.



Eerder kondigde Milkshake, waar ruimdenkendheid vooropstaat, al de komst van The Village People aan. Bovendien wordt een ode gebracht aan de onlangs overleden George Michael en Wham!, onder de titel Wham'bam Thank You Ma'am. DJ Roog gaat een Prince Tribute doen en Alex Kasseta trakteert de bezoekers op muziek van David Bowie.



Het festival is zaterdag 29 en zondag 30 juli. Beide festivaldagen hebben een compleet ander karakter, want het festivalterrein wordt 's nachts volledig omgebouwd.



Milkshake deelt later dit jaar een wagen met de WUT?CLUB tijdens de GayPride in Londen. Op 16 juni is er een Braziliaanse versie van het Milkshake Festival in Sao Paulo.