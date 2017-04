Elk jaar één goede act, twee slechte en een naakte vrouw

Frank van Pamelen, de presentator van de avond, vertelt over de vijftig kandidaten die zich elk jaar weer aanmelden. Tien minuten krijgen ze de tijd iets te laten zien, en dat in een klein zaaltje in Bellevue, 'de kraamkamer van het cabaret'.



Het is elk jaar hetzelfde, zegt Van Pamelen. Eén is goed, twee zijn heel slecht en er is altijd één vrouw die zich uitkleedt. "En als ze dat niet doet, zegt de jury: iets te veel Brigitte Kaandorp."



Ook zit er elk jaar één gek tussen, waarvan je dan niet weet of die briljant is of echt gek.



Ik geloof het allemaal meteen.



Als eerste kruipsluipt Stefano Keizers het podium op. Dat is die man die iedereen op de zenuwen werkte tijdens De Slimste Mens, maar dat bleek de bedoeling. Wat moet ik er verder over zeggen. De mensen om me heen lachen zich in elk geval een kriek.



Erg grappig is Eric Koller, die spreekt als een haperende microfoon, en Pieter Derks natuurlijk. Die stelt vast dat al die afgewezen kandidaten een leven moesten opbouwen buiten de kleinkunst en zo de samenleving behoorlijk opvrolijken. Thierry Baudet bijvoorbeeld, Jan Roos, het Nederlands elftal. "Alleen over Joran van der Sloot had de jury iets milder mogen zijn."