Elf dagen in het teken van bier, bier en bier

De Week van het Nederlandse Bier wil laten zien dat de ruim 450 Nederlandse brouwers allerlei moois maken. In Amsterdam vindt op 13 mei onder andere festival BierOost plaats.



Op de Jaap Edenbaan in Watergraafsmeer zijn tientallen nationale en internationale brouwerijen present om je hun bier te laten proeven. Ondertussen word je vermaakt door bands en dj's, kun je een hapje eten en meedoen aan spelletjes als beerpong of dansen in de silent disco.



Van 19 tot en met 21 mei openen brouwers hun deuren. In Amsterdam kunnen bierliefhebbers tercht bij Brouwerij De Zeven Deugden, De Prael, Poesiat & Kater, Oedipus Brewing, Brouwerij Troost en Two Chefs Brewing, voor presentaties, rondleidingen en proeverijen.



Op 20 mei organiseert Two Chefs met restaurant Jacobsz een vijfgangendiner in de loods van de brouwerij waarbij bij elke gang een passend bier wordt geschonken.



