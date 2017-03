Eerste namen Dutch Valley bekend

Festival A Day at the Park stopt ermee

Het Amsterdamse festival A Day at the Park wordt dit jaar voor de tiende en laatste keer gehouden. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.



Tijdens de 'final edition' op 15 juli treden in ieder geval dj's Roog en Erick E. op. De twee zijn al sinds de start van A Day at the Park in 2008 van de partij. De rest van de programmering wordt later bekendgemaakt.



A Day at the Park vindt opnieuw plaats in het Amsterdamse Bos. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop.