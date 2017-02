Een flipperkast maken of de ruimte in: het is Krokusvakantie

Jaguars en raketten

Ook Artis heeft tijdens de voorjaarsvakantie een speciaal programma. Zo kun je het nieuwe jaguarverblijf van alle kanten bekijken, een rondje lopen over het terrein waar de olifanten komen te wonen of met Artis de Marsis in een raket naar de ruimte reizen.



Biggetjes

Tv-varken Peppa Pig gaat voor het eerst het theater in. In de poppenshow (voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar), zullen Peppa en haar varkensvrienden de modder in duiken en liedjes zingen. Na de voorstelling kunnen kleine fans met Peppa op de foto. Vrijdag 24 februari (13.15 en 15.30 uur), De la Mar theater.



Boeken maken

Knutselaars kunnen hun hart ophalen in de Drukkerij van Alles in Eye. Na het kijken van een korte animatiefilm - over een hond die beste vrienden wordt met zijn eigen staart bijvoorbeeld - kunnen creatievelingen in de weer met stempels, een pers, houten pennen, rollers en stansen om hun eigen boek te maken. Drukkerij van Alles is er voor vier leeftijdsgroepen: 2+, 4+, 6+ en 7+.