Duizenden bezoekers meer voor het Holland Festival

De bezoekers kwamen gedurende 23 dagen af op 186 muziek- en theatervoorstellingen.



De gemiddelde bezettingsgraad van de zalen is met tachtig procent iets

lager uitgevallen dan vorig jaar.



Voor de jubileumeditie werden meerdere kunstenaars uitgenodigd die 'de geschiedenis van het Holland Festival hebben gekleurd', onder wie Romeo Castellucci, Alain Platel en Robert Lepage en voormalig festivaldirecteuren Ivo van Hove en Pierre Audi.



Proms

Van Hove was te gast met twee nieuwe voorstellingen: zijn kijk op Salome van Strauss bij De Nationale Opera en Obsession bij Toneelgroep Amsterdam. Audi verzorgde de officiële openingsvoorstelling, Mariavespers van Monteverdi in de Gashouder.



Het festival begon op 3 juni officieus met de zes uur durende, in één take opgenomen film Inside van Dimitris Papaioannou en eindige zondagavond in het Concertgebouw met een swingend optreden van The Nile Project, met 18 musici uit 6 landen langs de rivier de Nijl. Dat optreden was deel van de goedbezochte Proms: 6000 bezoeken.



Museumplein

Vijfhonderd mensen kochten een passe-partout voor alle vijf de concerten. Bij Mantra van de gebroeders Jussen mochten geen mensen meer tot de benedenzaal worden toegelaten omdat de volle capaciteit was bereikt.



De meeste bezoekers (circa 60.000) kwamen of op de installatie I'd Rather Be Outside van het collectief åyr op het Museumplein. Volle bak (6000 mensen) was het ook in Park Frankendael bij 'Opera in het Park', waar een voorstelling van Salome live werd geprojecteerd op een groot videoscherm.



